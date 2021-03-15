Bilecik'te trafik polisi motosiklet denetimlerine devam ediyor
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Bilecik'te trafik polisi motosiklet denetimlerine devam ediyor

15.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:54
Bilecik'te trafik polisi motosiklet denetimlerine devam ediyor

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kent genelinde motosiklet ve sürücülerine yönelik kask, egzoz, ehliyet ve belgeler üzerinde denetim yaptı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kent genelinde motosiklet ve sürücülerine yönelik kask, egzoz, ehliyet ve belgeler üzerinde denetim yaptı.

Ekipler, Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Kavşağı'ndaki denetimde 56 motosikletliyi durdurarak belgelerini inceledi.

8 motosikletle ilgili sürücülere toplam 4 bin 352 lira ceza uygulayan ekiplerin denetimlerini belirli periyotlarda sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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