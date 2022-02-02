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Bilecik'te trafik kazasında bir çocuk yaralandı

AA, Uğur Baklacı - Güncel
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Bilecik'te trafik kazasında bir çocuk yaralandı

Bilecik'te iki otomobilin sonucu yaralanan 4 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te iki otomobilin sonucu yaralanan 4 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Pelitözü Mahallesi'nden kent merkezi istikametine seyreden Onur Alp A. yönetimindeki 26 RL 878 plaka otomobil, karşı yönden gelen Önder Y'nin kullandığı 54 AA F779 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Önder Y. yönetimindeki araçta bulunan 4 yaşındaki Beytullah Y. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Uğur Baklacı - Güncel

Pelitözü, Otomobil, Bilecik, Güncel, Haber

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