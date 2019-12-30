Bilecik'te trafik kazası; 6 yaralı

30.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:36

Bilecik'te 2 lüks cipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut Köyü'nden ilçe merkezine seyir halindeki A.F. idaresindeki 20 GK 212 plakalı cip ile karşı yönden Bozcaarmut Köyü seyir halinde buluna S.Z, idaresindeki 54 ABN 449 plakalı cip Güde yol ayrımında çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlar içinde yolcu olarak bulunan Ç.Ç., A.S., M.Z., H.M., yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri, Bozüyük ve Bilecik Devle Hastanelerine kaldırıldı. Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri kaza ile soruşturma başlatırken, araçlar kurtarıcı yardımı ile olay yerinden çekildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA