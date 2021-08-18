Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı
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Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Yenişehir-Bilecik karayolunda seyir halindeki Sıddık İ. yönetimindeki 11 M 0019 plakalı özel halk minibüsü Pelitözü Mahallesine geldiğinde karşı yönden gelen İbrahim A. 11 AAT 988 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler haricinde araçların birinde yolcu olarak bulunan Hatice B. (31) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Bilecik-Yenişehir yolu kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. - BİLECİK

Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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