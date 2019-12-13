Bilecik'te trafik kazası, 2 yaralı
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Bilecik'te trafik kazası, 2 yaralı

Bilecik'te aynı istikametti seyreden iki araçtan birinin diğerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

13.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:24
Bilecik'te trafik kazası, 2 yaralı

'te aynı istikametti seyreden iki araçtan birinin diğerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden ilçesine seyir halindeki Arif idaresindeki 11 AAE 595 plakalı otomobil, 1. OSB kavşağına geldiği esnada önünde seyreden Esen Gökçe yönetimindeki 11 AAK 992 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Arif Sarıkaya ve aynı araç içinde yolcu olarak bulunan Seçkin Keskin yaralandı. Yaralılar Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi.


Kaza nedeniyle Bilecik-Osmaneli karayolu tek şeritten ilerlerken, araçların kaza yerinden ekilmesiyle trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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