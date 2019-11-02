Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Arslan Demirkaya yönetimindeki 34 RYT 53 plakalı kamyonet, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Gülümbe rampaları 3. kilometresinde havanın yağışlı olması nedeniyle hakimiyetini kaybederek Kemal Atasoy idaresindeki 34 SY 3719 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Atasoy ile kamyonette bulunan İbrahim Öz, Bilecek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.