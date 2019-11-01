Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Elif Türken (28) yönetimindeki 41 ACC 801 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Gülümbe rampaları 2. kilometresinde havanın yağışlı olması nedeniyle hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptıktan sonra Yaşar Alün (57) idaresindeki 26 DY 593 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, Bilecek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.