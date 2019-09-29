Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik'in Vezirhan beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

29.09.2019 09:38
Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik'in Vezirhan beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Korkmaz Narman yönetimindeki 11 AAK 215 plakalı otomobil ile Fikret Elmacı idaresindeki 16 Y 8796 plakalı otomobil, Vezirhan beldesi yakınındaki alt geçitte çarpıştı.


Kazada, Elmacı'nın kullandığı otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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