Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
Bilecik'in Vezirhan beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bilecik'in Vezirhan beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Korkmaz Narman yönetimindeki 11 AAK 215 plakalı otomobil ile Fikret Elmacı idaresindeki 16 Y 8796 plakalı otomobil, Vezirhan beldesi yakınındaki alt geçitte çarpıştı.
Kazada, Elmacı'nın kullandığı otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.