Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bilecik-Bozüyük karayolu, Karayolları kavşağı mevkisinde Mert Y. idaresindeki 07 AKP 16 plakalı motosiklet ile Bülent F. yönetimindeki 11 AJ 183 plakalı otomobil çarpıştı.



Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.



Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.