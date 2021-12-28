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Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı

Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen motorlu bisikletin sürücüsü yaralandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen motorlu bisikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Abdülhamithan Bulvarı'ndan Polisevi istikametine seyir halindeki 11 AAV 501 plakalı motorlu bisiklet sürücüsü Yunus Kemal T., İl Özel İdare kavşağına gelmeden aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motorlu bisiklet devrilirken, yaralanan sürücü Yunus Kemal T. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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