Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Kızıldamlar Köyü karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; köy yolundan Bilecik istikametine giden İbrahim Ş. yönetimindeki 11 AAJ 005 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Emre E. (25) yönetimindeki 11 AAY 573 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada savrulan motosiklet sürücüsü Emre E. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralanın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Fırtına nedeniyle devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu! Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Fırtına nedeniyle devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu! Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

 Bunlar da balyozlu hırsız! Marketin camını, sigara çalmak için kırdılar

Bunlar da balyozlu hırsız! Marketin camını, sigara çalmak için kırdılar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Muharrem İnce
Magazin Mesut Özil Göksel
Spor Rıza Çalımbay Mesut Özil Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Aziz Kocaoğlu Binali Yıldırım Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 10:46:03. #1.12#