Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik Hızlı Tren istasyonu istikametinden Aşağıköy'e seyir halinde bulunan Gökhan B. idaresindeki 11 AAV 484 plakalı otomobil, Söğüt caddesinde Murat G. kontrolündeki 11 EK 247 plakalı otomobil ile çarpıştı. Söğüt caddesi Mezbaha sokak kavşağındaki kazada 11 EK 247 plakalı otomobil sürücüsü Murat G. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı