Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
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Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

19.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:47
Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik Hızlı Tren istasyonu istikametinden Aşağıköy'e seyir halinde bulunan Gökhan B. idaresindeki 11 AAV 484 plakalı otomobil, Söğüt caddesinde Murat G. kontrolündeki 11 EK 247 plakalı otomobil ile çarpıştı. Söğüt caddesi Mezbaha sokak kavşağındaki kazada 11 EK 247 plakalı otomobil sürücüsü Murat G. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi. - BİLECİK

Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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