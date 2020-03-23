Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
23.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:16
Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Erol T. idaresindeki 34 KV 5419 plaka otomobil ile Mehmet C. yönetimindeki 11 AAN 217 otomobil, Dedeoğlu Caddesinde çarpıştı.
Kazada Mehmet C'nin kullandığı otomobilde bulunan Semra C. (24) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Araçlar çekici yardımı ile olay yerinden çekilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA