Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
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Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'te su kanalına ve istinat duvarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

10.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:12
Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

'te su kanalına ve istinat duvarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Bilecik'ten İstasyon mevkisine seyreden Buket Gülşah Bozkurt idaresindeki 11 AF 266 plakalı otomobil, önce su kanalına ardından yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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