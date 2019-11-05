Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı

05.11.2019 11:38

Bilecik'te meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre; Bilecik'te Bozüyük istikametine seyir halindeki 26 E 9074 plaka otomobil sürücüsü Ertuğrul Karaoğlan TOKİ rampalarında direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücü Ertuğrul Karaoğlan yaralanırken, yaralı olan yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bilecik-Bozüyük karayolu tek şeritten ilerlerken, kaza yapan aracın çekici yardımı il çekilmesiyle trafik normale döndü. - BİLECİK

Kaynak: İHA