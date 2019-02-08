Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kamyonetin otomobille çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kamyonetin otomobille çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Saadettin Y. (47) kontrolündeki 16 SBF 47 plakalı kamyonet, Atatürk Caddesi'nde seyreden Yılmaz B. (37) idaresindeki 34 SP 1576 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle orta refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA