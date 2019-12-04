Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı
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Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

04.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:30
Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı

'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Edebali 1 Caddesi üzerinde seyir halindeki Arif Kul idaresindeki 11 AG 442 plakalı kamyonet ile Laleli Sokak kavşağından Sanayi istikametine seyreden Beytullah Öztürk yönetimindeki 06 VT 770 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Beytullah Öztürk 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardında Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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