Bilecik'te trafik denetimleri aralıksız sürüyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sürücü güvenliğini sağlamak amacıyla trafik denetimleri aralıksız devam ediyor.

Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı trafik ekipleri, ilçe giriş ve çıkış noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerle sürücüleri titizlikle kontrol edildi. Araçlar tek tek durdurularak ehliyet, ruhsat ve sigorta belgeleri incelendi. Emniyet kemeri kullanımı ve hız kurallarına uyum gibi trafik güvenliğini etkileyen tüm unsurlar denetlendi.

Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, denetimlerin sadece ceza yazmak amacı taşımadığını, asıl hedefin can ve mal güvenliğini korumak olduğunu vurguladı. Sürücülere özellikle aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlallerinin geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceği hatırlatıldı. - BİLECİK

