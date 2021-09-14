Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 72 bin 278'e yükseldi.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 79 adet artarak 72 bin 278'e yükseldi. Bilecik'teki 72 bin 278 taşıtın 34 bin 918 adedi otomobil, 12 bin 398 adedi kamyonet, 11 bin 321 adedi traktör, 8 bin 185 adedi motosiklet, 3 bin 180 adedi kamyon, bin 83 adedi minibüs, 886 adedi otobüs, 307 adedi özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bilecik'te Temmuz ayında bin kişi başına düşen otomobil sayısı 160 olarak açıklanırken, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 24 milyon 841 bin 868 oldu. - BİLECİK

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