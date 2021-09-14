Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 72 bin 278'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 72 bin 278'e yükseldi.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 79 adet artarak 72 bin 278'e yükseldi. Bilecik'teki 72 bin 278 taşıtın 34 bin 918 adedi otomobil, 12 bin 398 adedi kamyonet, 11 bin 321 adedi traktör, 8 bin 185 adedi motosiklet, 3 bin 180 adedi kamyon, bin 83 adedi minibüs, 886 adedi otobüs, 307 adedi özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bilecik'te Temmuz ayında bin kişi başına düşen otomobil sayısı 160 olarak açıklanırken, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 24 milyon 841 bin 868 oldu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bursa'nın Karagöz'ü hayatını kaybetti

Bursa'nın Karagöz'ü hayatını kaybetti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Fahrettin Koca
Magazin Gülşen Beren Saat Yıldız Tilbe
Spor Rıza Çalımbay Marcao Alper Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 11:39:34. #1.12#