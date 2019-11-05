Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

05.11.2019 11:39

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bin 262 oldu.



TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 77 adet azalarak 69 bin 262 adet olarak açıklanmıştır. Bilecik'teki 69 bin 262 taşıtın 33 bin 443 adedi otomobil, 11 bin 804 adedi kamyonet, 10 bin 954 adedi traktör, 7 bin 593 adedi motosiklet, 3 bin 172 adedi kamyon, bin 139 adedi minibüs, 877 adedi otobüs, 280 adedi özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Bilecik ilinde Eylül ayında 2 bin 102 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 2 bin 102 taşıt içinde otomobil bin 499 adet ile ilk sırada yer aldı.



Öte yandan Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 23 milyon 132 bin 670 oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA