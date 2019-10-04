Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

04.10.2019 13:14

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bin 339'a yükseldi.



TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 48 adet artarak 69 bin 339 adet olarak açıklandı. Bilecik'teki 69 bin 339 taşıtın, 33 bin 530 adedi otomobil, 11 bin 806 adedi kamyonet, 10 bin 946 adedi traktör, 7 bin 587 adedi motosiklet, 3 bin 175 adedi kamyon, bin 132 adedi minibüs, 883 adedi otobüs, 280 adedi özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Bilecik'te Ağustos ayında bin 669 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam bin 669 taşıt içinde otomobil bin 149 adet ile ilk sırada yer aldı.



Öte yandan Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 23 milyon 113 bin 30 oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA