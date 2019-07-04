Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bin 60'a yükseldi.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 69 adet artarak 69 bin 60 adet olarak açıklandı. Bilecik'teki 69 bin 60 taşıtın 33 bin 534 adedi otomobil, 11 bin 757 adedi kamyonet, 10 bin 926 adedi traktör, 7 bin 501 adedi motosiklet, 3 bin 185 adedi kamyon, bin 49 adedi minibüs, 835 adedi otobüs, 273 adedi özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bilecik'te Mayıs ayında bin 885 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam bin 885 taşıt içinde otomobil bin 336 adet ile ilk sırada yer aldı.

Öte yandan Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 23 milyon 039 bin 551 oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA