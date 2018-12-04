Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı, 68 bin 810'a yükseldi.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 27 adet artarak 68 bin 810 adete ulaşmıştır. Bilecik'teki 68 bin 810 taşıtın 33 bin 535 adedi otomobil, 11 bin 669 adedi kamyonet, 10 bin 878 adedi traktör, 7 bin 387 adedi motosiklet, 3 bin 181 adedi kamyon, bin 042 adedi minibüs, 857 adedi otobüs, 261 adedi özel amaçlı taşıtlar olduğu belirtildi.

Bilecik'te Ekim ayında bin 692 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam bin 692 taşıt içinde otomobil bin 152 adet ile ilk sırada yer aldı.

Öte yandan, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 22 milyon 818 bin 544 oldu. - BİLECİK