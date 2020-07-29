Bilecik'te ?tokalaşmatik? ile kurban pazarlığı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilecik'te ?tokalaşmatik? ile kurban pazarlığı

BİLECİK'te kurban pazarına, pazarlık sırasında el temasını önlem amacıyla tahtadan, iki tarafı el şeklinde yapılan 'tokalaşmatik' kuruldu.

Bilecik'te ?tokalaşmatik? ile kurban pazarlığı
29.07.2020 13:40 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:49

 

BİLECİK'te kurban pazarına, pazarlık sırasında el temasını önlem amacıyla tahtadan, iki tarafı el şeklinde yapılan 'tokalaşmatik' kuruldu.Bilecik Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurban pazarına, vatandaşların kurban pazarlığı yaparken birbirleriyle el temasını engellemek amacıyla tahtadan iki tarafı el şeklinde yapılmış 'tokalaşmatik' kurdu. 'Sosyal Mesafeli Pazarlık İstasyonu' ismi verilen platforma kurulan 'tokalaşmatik' ile pazarlık yapacak kişiler önce dezenfektan noktalarına yönlendiriliyor. Burada görevliler tarafından alıcı ve satıcılara birer maske ve eldiven verilip, ellerine dezenfektan sıkıldıktan sonra pazarlıklarını yapabiliyorlar. 'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kurulan tokalaşmatik ile bu süreçte vatandaşların birbirileri ile temaslarını en az seviyeye indirdiklerini söyledi. Bu yöntem sayesinde koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Şahin, 'Bu kurban Bayramı'nda pandemi sebebiyle böyle bir uygulama yaptık. Hem sağlık açısından, hem de güzel bir espri oldu. İnsanların bu süreçte birbirlerine olan temaslarını en az seviyeye indirdik. Bu, bizim atölyemizin tasarımıdır. İnsanlara hem olayı ciddiye almalarını sağlayacak bir espri olarak düşündük. Koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturmak istedik. İnsanların ciddiye alması gerekiyor. Hastalığın halen geçmediğini hatırlatmak ve vurgulamak için böyle bir sembolik bir şey kullandık. Umarım faydalı olur diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı Dünya
Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi Spor
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Ekonomi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Politika
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak Ekonomi
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı Magazin
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Bayram öncesi Bozcaadalı turizmcilerden vatandaşa uyarı: Rezervasyonsuz yola çıkmayın
Bayram öncesi Bozcaadalı turizmcilerden vatandaşa uyarı: Rezervasyonsuz yola çıkmayın
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Koronavirüse rağmen köpük partisi yapıp horon oynatan plaj işletmecilerine ceza kesildi
Koronavirüse rağmen köpük partisi yapıp horon oynatan plaj işletmecilerine ceza kesildi
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Kurban Bayramı'nda YHT'ler ek sefer yapacak
Kurban Bayramı'nda YHT'ler ek sefer yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Özlem Zengin İlhan Cihaner Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Deniz Seki Şeyma Subaşı Nebahat Çehre Michael Jackson
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Cüneyt Çakır Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bayram Ankara Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bilecik'te ?tokalaşmatik? ile kurban pazarlığı - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 14:23:51. #1.15#
title