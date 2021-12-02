Bilecik'te tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
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Bilecik'te tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bilecik'te tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bilecik'te tırla çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te tırla çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

D-650 kara yolunda seyreden Ali Osman Efe idaresindeki 11 BB 910 plakalı motosiklet, Küplü köyü mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AC 774 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Efe, sağlık ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Efe, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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