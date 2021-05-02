Bilecik'te tır, emniyet şeridinde bekleyen tıra çarptı: 2 yaralı
Bilecik'te bir tırın, emniyet şeridinde bekleyen tıra çarpması sonucu sürücüler yaralandı.
Bilecik'te bir tırın, emniyet şeridinde bekleyen tıra çarpması sonucu sürücüler yaralandı.
Bilecik-Sakarya kara yolunda İbrahim Şimşek (45) yönetimindeki 42 ABM 474 plakalı mısır yüklü tır, kara yolunun 42. kilometresinde emniyet şeridinde park halinde bekleyen Seçkin Yaşar'a (41) ait 06 BJE 287 plakalı taş yüklü tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler İbrahim Şimşek ile Seçkin Yaşar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tır dorsesindeki mısırların yola saçılması Sakarya yönüne trafik akışını bir süre aksattı.
Jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, yolun ekiplerce temizlenmesinin ardından yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı