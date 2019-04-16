Bilecik'te Tescilli Binalar Projelendiriliyor

Bilecik'te, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle son üç yılda bazı tescilli yapıların projelendirilmesinin tamamlandığı bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2005-2018 yıllarında Osmaneli ilçesinde 100 civarında tescilli evden 47'sinin, Gölpazarı'nda 15 tescilli evden 5'inin ve Pazaryeri'nde de 30 civarında tescilli evden 9'unun bakanlık katkılarıyla projelendirildiği duyuruldu.

Osmaneli'nde başvurusu yapılan iki projenin yardım talep dosyasının bakanlıkça kabul edildiği aktarılan açıklamada, "Toplam 51 bin 458 lira yardım için Osmaneli Belediyesinde vatandaşlarla sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca 2018 yılı sonu itibarıyla projesi tamamlanan 31 tescilli eve proje uygulama yardımı sağlanmıştır. 2019 yılında ise başvuru yapan 5 tescilli ev için toplamda 320 bin lira olmak üzere ev sahipleri ile sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA