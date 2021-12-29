Bilecik'te temel ihtiyaç malzemesi yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Afyonkarahisar'a gitmek için yola çıkan ve Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyreden Süleyman Gozel idaresindeki 03 AGD 667 plakalı temel ihtiyaç malzemesi yüklü tırın dorsesinde Ayvalık mevkiine geldiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü Gozel, tırı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, tırın çekicisine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle dorsede bulunan yaklaşık 10 ton ağırlığındaki temel ihtiyaç malzemesi zarar gördü. Yanan malzemeler iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yangınla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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