Bilecik'te temel ihtiyaç malzemesi yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te temel ihtiyaç malzemesi yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı

Bilecik'te temel ihtiyaç malzemesi yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı
AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

İSTANBUL (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Afyonkarahisar'a gitmek için yola çıkan ve Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyreden Süleyman Gozel idaresindeki 03 AGD 667 plakalı temel ihtiyaç malzemesi yüklü tırın dorsesinde Ayvalık mevkiine geldiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü Gozel, tırı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, tırın çekicisine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle dorsede bulunan yaklaşık 10 ton ağırlığındaki temel ihtiyaç malzemesi zarar gördü. Yanan malzemeler iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yangınla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

Sarallar'a 'Tırpan' darbesi! Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı

Sarallar'a "Tırpan" darbesi! Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı

 Eminönü'nde 1 kişi tramvayın altında kaldı

Eminönü'nde 1 kişi tramvayın altında kaldı

 İşçinin sırtına saplanan testere, itfaiye ekiplerince kesildi

İşçinin sırtına saplanan testere, itfaiye ekiplerince kesildi

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title