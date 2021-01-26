Tek başına yaşayan engelli genç teknoloji firmalarından "daha fazla erişilebilirlik" istiyor
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Tek başına yaşayan engelli genç teknoloji firmalarından "daha fazla erişilebilirlik" istiyor

26.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:17

Bilecik'te yalnız yaşayan görme engelli Yakup Gençtürk, teknoloji firmalarına çağrıda bulunarak daha fazla erişilebilirlik için ürünlerine "sesli yanıt" özelliği eklemelerini istedi.

Bilecik'te yalnız yaşayan görme engelli Yakup Gençtürk, teknoloji firmalarına çağrıda bulunarak daha fazla erişilebilirlik için ürünlerine "sesli yanıt" özelliği eklemelerini istedi.

Daha önce İzmir'de ailesiyle yaşayan 29 yaşındaki Gençtürk, Bilecik'te İl Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yapmaya başlayınca tek başına yaşamaya başladı.

Yalnız yaşamın engelliler için güçlüklerine dikkat çekmek isteyen Yakup Gençtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, televizyon, beyaz eşya, kombi, klima, dijital tartı, akıllı saat gibi teknolojik cihazların engellilere göre dizayn edilmesi gerektiğini söyledi.

Teknoloji firmalarından erişilebilirlik konusunda Ar-Ge çalışması yapmalarını talep eden Gençtürk, şöyle konuştu:

"21 yaşındayken görme yetimi tamamen kaybettim. Evimde tek başıma yaşıyorum, görme engelliler tek başlarına yaşayabiliyorlar ama insanlar bunu anlamakta biraz zorlanıyor. Akıllı telefonlara ve bilgisayarlara yüklenen sesli uygulamalar, akıllı televizyonlara ve beyaz eşyalara yüklenmediği için bunları kullanamıyoruz. Klima kumandası, kombi, termostatlarda erişilebilirlik özelliği bulunmuyor. Çamaşır makinesi, buzdolabı gibi ürünler de aynı şekilde, onların en yeni ürünleri de genellikle dokunmatik yapılıyor. Tuşlu olanları yine bir yere kadar ezberleyebiliyoruz ama dokunmatiklerde tamamen tıkanıyoruz. Çamaşır makinesi kullanamıyoruz. Televizyonlarda kanal ayarı yapamıyoruz, hangi kanalda olduğumuzu bilmiyoruz."

Gençtürk, kendilerine imkan verilmesi halinde birçok şeyi başarabildiklerini dile getirerek, yetkililerden destek beklediğini sözlerine ekledi.

Tek başına yaşayan engelli genç teknoloji firmalarından 'daha fazla erişilebilirlik' istiyor
Tek başına yaşayan engelli genç teknoloji firmalarından 'daha fazla erişilebilirlik' istiyor
Tek başına yaşayan engelli genç teknoloji firmalarından 'daha fazla erişilebilirlik' istiyor
Tek başına yaşayan engelli genç teknoloji firmalarından 'daha fazla erişilebilirlik' istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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