Bilecik'te taşımalı eğitime kar engeli

06.01.2020 21:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:08

Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bilecik Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde bir gün süreyle taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.

Bozüyük ilçesindeki okullarda da eğitime bir gün süreyle ara verilirken, engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: AA