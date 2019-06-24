Bilecik'te tarımsal uygulama ve araştırma çalışmaları

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Senatosu üyeleri, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Sahası'nda incelemede bulundu.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, Aşağıköy mevkisinde beraberindeki Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Mut ve senato üyeleriyle uygulama ve araştırma sahasını inceledi.

Taş ve beraberindekiler, sahanın genel yapısı, tohumluk, hızlı ıslah ve iklim odası, farklı bitkilerde yapılan ıslah, adaptasyon, demonstrasyon ile yem bitkileri tescil denemeleri ve seralar yürütülen ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Rektör Prof. Dr. Taş, önemli bir tarımsal potansiyele sahip olan Bilecik bölgesinde zirai faaliyetlerin gelişmesinde fakültenin lokomotif görevi üstlenmesini hedeflediklerini söyledi.

Prof. Dr. Mut da alanda öğretim elemanlarının bilimsel çalışmaları yanında öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri, merkezde uygulamalı olarak gördüklerini, staj ve bitirme çalışmalarını yapabildiklerini anlatarak, bilimsel çalışma sonuçlarının ülke, bölge ve Bilecik'in tarımına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA