Bilecik'te tarımsal faaliyetler toplantısı yapıldı
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Bilecik'te tarımsal faaliyetler toplantısı yapıldı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentin tarımsal potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla merkez ve ilçe ziraat odaları başkanları ve birlik temsilcileriyle bir araya geldi.

Bilecik'te tarımsal faaliyetler toplantısı yapıldı
12.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:50

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentin tarımsal potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla merkez ve ilçe ziraat odaları başkanları ve birlik temsilcileriyle bir araya geldi.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda, Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ında hazır bulunduğu toplantıda konuşan Şentürk, kentin tarımsal üretim potansiyelinin ve ürün zenginliğinin olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgınıyla dünyanın kendisini yeniden bir muhasebeden geçirdiğini ve sağlığın öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:

"Sağlığın idamesi, beslenme ve gıdayla olur, oda ancak üreterek olur. Topraklarımız hem hayvancılık hemde tarımsal faaliyetler noktasında ziyadesiyle iyi durumda. Bilecik'i ölçek olarak küçük görüyoruz ama mevcut potansiyelimizi layıkıyla kullanamıyoruz. Kendi ihtiyacımızı karşılamanın ötesine geçecek kadar üretebilme potansiyelimiz var ama bu potansiyelimizi şu anda kullanıyor muyuz? tam anlamıyla kullanmıyoruz. O zaman bizimde işimizi planlı programlı bilinçli yapmamız lazım."

Toplantıda, ziraat odası başkanları ve birlik temsilcileri sorun ve şikayetlerini Vali Şentürk'e iletti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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