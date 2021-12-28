Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 bin 754 sikke ele geçirildi - Haberler
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Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 bin 754 sikke ele geçirildi

Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 bin 754 sikke ele geçirildi
AA / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik'te tarihi eser olduğu değerlendirilen objelerin ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te tarihi eser olduğu değerlendirilen objelerin ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında bir araçta tarihi eser bulundurulduğu tespit edildi.

Ekiplerin içinde 5 şüphelinin bulunduğu araçta yaptığı aramada, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 bin 754 sikke, 3 madalyon ve heykel ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri

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