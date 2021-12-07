Bilecik'te tarihi eser operasyonu: 125 adet sikke ele geçirildi - Haberler
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Bilecik'te tarihi eser operasyonu: 125 adet sikke ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bilecik'te tarihi eser operasyonu: 125 adet sikke ele geçirildi

Bilecik'te bir eve yapılan tarihi eser operasyonunda, çeşitli dönemlere ait 125 adet sikke ele geçirildi.

SÖĞÜT, BİLECİK (İHA) - Bilecik'te bir eve yapılan tarihi eser operasyonunda, çeşitli dönemlere ait 125 adet sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Söğüt ilçesinde 1 şüpheli şahsın tarihi eser bulundurduğu tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden ekipler M.A. isimli şahsın evinde arama faaliyeti icra etti. Yapılan aramada 125 adet sikke, 15 adet muhtelif obje, 1 adet küp, 1 adet dedektör, 2 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, şahıs gözaltına alındı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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