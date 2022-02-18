Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Haberler
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Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

AA, Muhsin Arslan - Güncel
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Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları A.G. ve S.G'yi durdurarak üstlerini aradı.

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen çeşitli figür ve yazıların bulunduğu yılan derisi ile işlemeli kutu ele geçirildi.

Tarihi Eser Kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Muhsin Arslan - Güncel

Tarihi eser kaçakçılığı, İl Jandarma Komutanlığı, Bilecik, Güncel, Haberler

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