Bilecik'te "Tarih, Kültür, Sanat, Turizm, Tanıtım ve Markalaşma İşbirliği Protokolü" imzalandı
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Bilecik'te "Tarih, Kültür, Sanat, Turizm, Tanıtım ve Markalaşma İşbirliği Protokolü" imzalandı

Bilecik'te 'Tarih, Kültür, Sanat, Turizm, Tanıtım ve Markalaşma İşbirliği Protokolü' imzalandı
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında "Tarih, Kültür, Sanat, Turizm, Tanıtım ve Markalaşma İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında "Tarih, Kültür, Sanat, Turizm, Tanıtım ve Markalaşma İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Bilecik'in tarihi, turistik, folklorik, gastronomi, sanatsal ve yöresel değerlerini ortaya çıkarmak ve tanıtmak amacıyla bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek ve ilgili alanlarda önerilen projelerde ortak çalışmaları ve işbirliklerini hayata geçirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, şunları kaydetti:

"Şehrimizin kent estetiği ve sanatsal çalışmaları kapsamında güzel sanatlar çalışmaları, turizm Info elçileri yetiştiriciliği, tarih kültür sanat etkinlikleri, şehrin gastronomi ve yöresel ürünlerinin markalaşması, Bilecik dijital kent belleğinin oluşturulması, miniabilecik, turizm stratejisi ve master planlarının oluşturulması, marka patent çalışmaları, UNESCO Kürsüsü kurulması, Cittaslow çalışmaları, girişimcilik, inovasyon ve proje hazırlama konularında bilinçlendirme çalışmaları, tarih, turizm, kültür temalı yöresel ve geleneksel değerlerin uygulamalı eğitimleri gerçekleştirilecektir. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun. Sayın Rektörümüze ve akademik uzmanlarımıza, çalışmalarımıza katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum."

İşbirliği protokolü, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Bircan tarafından imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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