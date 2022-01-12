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Bilecik'te taksi ücretine zam geldi

Bilecik'te taksi ücretine zam geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik'te taksi ücretlerine zam gelirken, taksimetre açılış fiyatı 7 TL oldu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te taksi ücretlerine zam gelirken, taksimetre açılış fiyatı 7 TL oldu.

Bilecik'te son aylarda akaryakıta gelen zamlar sonrası taksici esnafının zam talebi onaylandı. Bunan göre Bilecik'te taksimetre açılışı fiyatları 5 TL'den 7 TL'ye, indi bindi ücreti 10 TL'den 15 TL olarak güncendi. Ayrıca kilometre başına ücret ise 7 TL oldu. - BİLECİK

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