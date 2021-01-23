Bilecik'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Bilecik'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

23.01.2021 09:25 | Son Güncelleme: 23.01.2021 09:28
Bilecik'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te otomobilin takla atması sonucu kadın sürücü yaralandı.

Bilecik'te otomobilin takla atması sonucu kadın sürücü yaralandı.

Elem A. yönetimindeki 11 SE 281 plakalı otomobil, Bilecik-Vezirhan yolunun Gülümbe rampaları mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü Elem A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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