Bilecik'te 'T' ve 'S' plakalı araç ihalesi gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te 'T' ve 'S' plakalı araç ihalesi gerçekleştirildi

Bilecik'te 'T' ve 'S' plakalı araç ihalesi gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bilecik Belediyesi tarafından 'T' plaka ticari taksi ve 'S' plaka şehir içi servis ihaleleri gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi tarafından 'T' plaka ticari taksi ve 'S' plaka şehir içi servis ihaleleri gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ihale, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Algın başkanlığında yapıldı. Gerçekleştirilen ihale ile yeni Devlet Hastanesi güzergahında çalıştırılacak olan 3 adet ticari taksi yanı sıra şehir içi servis ulaşımında çalıştırılacak olan 7 adet S plaka ihale edildi. Söz konusu ihale, Bilecik Belediyesi kurumsal sosyal medya adresinden canlı yayın olarak izleyicilere verildi. - BİLECİK

Bilecik'te 'T' ve 'S' plakalı araç ihalesi gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Müge Anlı Oğuzhan Koç Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Şenol Güneş Burak Yılmaz Merih Demiral Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecik'te 'T' ve 'S' plakalı araç ihalesi gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 14:57:42. #1.15#

title