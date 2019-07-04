Bilecik'te suç örgütü operasyonunda 1 tutuklama

BİLECİK - Bilecik'te polisin düzenlediği operasyonda dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1 Temmuz'da yapılan operasyonda dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla Ramazan Mustafa S., eşi Gülmisal S., kızı Fatmanur S. ve yanlarında çalışan Emine Ö. ile Furkan S. gözaltına alınmıştı. Zanlılar 3 günlük sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilmişti. 5 şüpheliden Ramazan Mustafa S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Bilecik'te tekstil dükkanı işletmeciliği yapan Mustafa S.'nin iş yerinde ekipler kapsamlı arama yaparken, bazı evraklara el konulurken, tutuklu Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA