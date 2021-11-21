Bilecik'te su kanalına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler
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Bilecik'te su kanalına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel
Bilecik'te su kanalına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak su kanalına çarpması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

SAKARYA (AA) - Bilecik'te seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak su kanalına çarpması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda Sakarya istikametine ilerleyen Mustafa K. (50) idaresindeki 34 JG 2580 plakalı otomobil, Vezirhan beldesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanala çarptı.

Kazada, sürücü Mustafa K. ile aynı araçta bulunan Murat Kaan K. (4), Tayfun K. (46), Milkay K. (25) ve İlknur K. (42) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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AA / Uğur Baklacı - Son Dakika Haberleri

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