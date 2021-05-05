Bilecik'te su içen boz ayı foto kapanla görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te su içen boz ayı foto kapanla görüntülendi

Bilecik'te su içen boz ayı foto kapanla görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Yaban Hayatı Topluluğu, Bilecik ve ilçelerindeki ormanlık alanlara kurduğu fotokapanlar sayesinde yaban hayatındaki hayvanlar hakkında bilgi topluyor.

Bilecik Yaban Hayatı Topluluğu, Bilecik ve ilçelerindeki ormanlık alanlara kurduğu fotokapanlar sayesinde yaban hayatındaki hayvanlar hakkında bilgi topluyor.

Bilecik Yaban Hayatı Topluluğu üyesi Tuncay Erik, ormanlık alanlara yerleştirdikleri fotokapan cihazlarından birinde çok özel bir görüntüye rastlandığını belirtti. Bilecik'te ne tür yaban hayvanlarının bulunduğunu ve doğal ortamda nasıl beslendiklerini foto kapanlar sayesinde izleyerek, yaban hayatı hakkında insanları bilgilendirdiklerini aktaran Erik, sözlerine şöyle devam etti;

"Kurduğumuz Bilecik Yaban Hayatı Topluluğu, Türkiye'nin her ilinden doğa server arkadaşımız ile birlikte doğadaki yaban hayvanlarını gözetliyoruz. Ormanlık alanlara kurduğumuz fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarını tanıma fırsatı bulup grubumuzda bu görüntüler sayesinde başkalarının da tanımasına imkan veriyoruz. Son olarak fotokapanımıza yakalanan bir boz ayının su birikintisinden su içtiği anlar, foto kapana yansıdı" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te su içen boz ayı foto kapanla görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı
Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Özcan Deniz Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Rıza Kayaalp Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bilecik'te su içen boz ayı foto kapanla görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 13:52:47. #1.14#

title