Bilecik'te son günlerde motosiklet kazaları arttı
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Bilecik'te son günlerde motosiklet kazaları arttı

Bilecik'te son günlerde motosiklet kazaları arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Laleli Sokak üzerinde seyir halindeki Yunus Ş. idaresindeki 11 AAR 017 plaka motosiklet ile karşı yönden gelen Adem D. yönetimindeki 11 AV 403 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan devrilen motosiklet sürücüsü Yunus Ş., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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