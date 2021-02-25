Bilecik'te sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
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Bilecik'te sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

25.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:54
Bilecik'te sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

4 Eylül Mahallesi 871. Sokak'ta yürüyen Sani Kolcu (52), kimliği henüz belirlenemeyen kişinin bir otomobilden açtığı ateş sonucu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bozüyük Devlet Hastanesine götürülen Kolcu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, araçla kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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