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Bilecik'te sokak hayvanlarına geçici barınak desteği

AA, Muhsin Arslan - Güncel
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Bilecik'te sokak hayvanlarına geçici barınak desteği

Bilecik Belediyesi tarafından beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanları için geçici barınaklar bırakıldı.

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi tarafından beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanları için geçici barınaklar bırakıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü Atölyesi'nde üretilen barınakların, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin belirli noktalarına yerleştirildiği kaydedildi.

Özellikle, soğuk havalarda etkilenen sokak hayvanları için barınma alanları oluşturulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tüylü dostlarımızın soğuk havalardan etkilenmemesi için belli noktalara kendi imal ettiğimiz barınakları koyduk. Sokak hayvanlarımızın bu zorlu hava şartlarında aç ve susuz kalmasına seyirci kalamayız. Bu konuda vatandaşlarımız da özellikle bugünlerde gerekli duyarlılığı göstermeye devam etmeli. Vatandaşlarımız evlerinin önüne bir kap mama, bir kap su ve kullanmadıkları koli ve kutuları koyarak tüylü dostlarımıza bu kış günlerinde can olabilirler."

AA / Muhsin Arslan - Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü, Sokak Hayvanları, Bilecik, Güncel, Haber

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