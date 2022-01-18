Bilecik'te sokak hayvanları unutulmadı - Haberler
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Bilecik'te sokak hayvanları unutulmadı

Bilecik'te sokak hayvanları unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik Belediyesi, sabah başlayan kar yağışı sonrası beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi, sabah başlayan kar yağışı sonrası beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı.

Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bırakılan mamalar doğada zorluk yaşayan hayvanlara adeta can oldu. Ekipler tarafından kentin dört bir yanı ve şehir merkezi dışında daha önce belirlenen noktalara ve yem ve mamalar ile su kapları bırakıldı. Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet eden Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Ekiplerimiz açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalmamaları için sevimli dostlarımıza yem ve mama bırakıyor. Sokak hayvanlarımızın bu zor günlerinde aç ve susuz kalmasına seyirci kalamayız. Şehir merkezinde olduğu gibi şehir merkezimiz dışında da sevimli dostlarımızın yanındayız. Bu konuda vatandaşlarımız da gerekli duyarlılığı göstermeye devam etmeli" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te sokak hayvanları unutulmadı

Bilecik'te sokak hayvanları unutulmadı

Bilecik'te sokak hayvanları unutulmadı

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Bilecik, kar, su, Yerel, Haber

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