Bilecik'te sokak hayvanları unutulmadı
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Bilecik'te sokak hayvanları unutulmadı

Bilecik'te sokak hayvanları unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasına sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasına sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı.

Tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de 17 günlük tam kapanma yaşanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında Bilecik Belediyesi, kedi ve köpekleri unutmayarak hizmet vermeye devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde sokak hayvanları biraz daha fazla özen gösterilerek, günde 2 kere mama ve yem bırakılıyor.

Öte yandan Bilecik Belediyesi vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Hemşerilerimiz evlerinde can dostlarımızı merak etmesin. Sıcakların başladığı yaz aylarında Evlerimizin önüne bir kap su bırakalım" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Bilecik'te sokak hayvanları unutulmadı
Bilecik'te sokak hayvanları unutulmadı
Bilecik'te sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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