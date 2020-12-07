Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası
Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 14 kişiye para cezası verildi.
Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 14 kişiye para cezası verildi.
İçişleri Bakanlığınca "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelgenin yayımlanmasının ardından cuma akşamı başlayıp pazartesi sabaha karşı sona eren 56 saatlik kısıtlama dolayısıyla denetimler yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaya veya araçlarıyla yola çıkanların izin belgelerini kontrol etti.
Kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen 14 kişiye toplam 44 bin 100 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı