Sokağa çıkma kısıtlamasında randevu ile kan bağışı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında randevu ile kan bağışı

27.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:56

Türk Kızılayı Bilecik Şubesi tarafından randevu ile sokağa çıkma kısıtlamasında da kan bağışı toplamaya devam ediliyor.

Türk Kızılayı Bilecik Şubesi tarafından randevu ile sokağa çıkma kısıtlamasında da kan bağışı toplamaya devam ediliyor.

Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Mefail Ateş, kan bağışında bulunmak isteyen bağışçıların sokağa çıkma kısıtlamasında randevu alarak kan bağışı yapabileceklerini söyledi.

Vatandaşların hafta içi yoğunluğundan kan bağışında bulunamadıklarını belirten Başkan Ateş, vatandaşların hafta sonu da kan alınması yönündeki taleplerini değerlendirdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın talepleri ile Türk Kızılayı'nın kan ihtiyacını karşılamak adına hafta sonunda randevulu kan bağışı programı düzenledik. Bu kan bağışı programı çerçevesinde vatandaşlarımızın ilgisine teşekkür ederiz. Azalan kan stoklarının çoğalması adına sağlığı yerinde olan tüm vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Başkan Ateş, hafta sonu kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların, Türk Kızılay'ın www.kanver.org sitesinden alacakları randevu sonrasında telefonlarına gelen mesaj ile kısıtlamaya takılmadan kan bağışı merkezlerine başvurup kan bağışında bulunabileceklerini de sözlerine ekledi.

Eşiyle randevu alarak kan vermeye gelen Özlem Ünal, "Özellikle pandemi sürecinde kan vermenin önemli olduğunu biliyoruz. o yüzden eşimle beraber kan vermeye geldik." dedi.

Kan bağışçısı Selahattin Ceylan ise "Kızılayın uygulamış olduğu hafta sonu kan bağışı kampanyasını yürekten kutluyoruz. İşlerimizden vakit bulamadığımız için hafta sonu yapılan bu uygulamayı yerinde buluyor ve şube başkanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, kan bağışının devam edeceği bildirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında randevu ile kan bağışı
Sokağa çıkma kısıtlamasında randevu ile kan bağışı
Sokağa çıkma kısıtlamasında randevu ile kan bağışı
Sokağa çıkma kısıtlamasında randevu ile kan bağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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