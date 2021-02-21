Cadde ve sokaklar boş kaldı
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Cadde ve sokaklar boş kaldı

21.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 21.02.2021 12:21

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kısıtlamalar kapsamında kentin işlek bölgelerinin yanı sıra Gölbaşı ve Kahta ilçelerinde sokaklarda sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Güvelik güçleri de kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Cadde ve sokaklar boş kaldı
Cadde ve sokaklar boş kaldı
Cadde ve sokaklar boş kaldı
Cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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